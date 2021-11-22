Нова Пошта блокує рахунки клієнтів та перевіряє походження коштів

Спочатку ПриватБанк блокував рахунки клієнтів, а тепер і Нова Пошта перейняла гіркий досвід. Так нещодавно один з клієнтів транспортної компанії поскаржився на те, що його гроші з неясної причини «зависли» на рахунку. Пізніше з’ясувалося, що такі випадки відбуваються по всій країні. NovaPay блокує грошові перекази.





Навіщо і для чого блокують рахунки українців

Виявилося, що гроші не «зависли» – їх видача припинена через фінмоніторинг. Деякі підприємці більше не зможуть отримувати грошові перекази через сервіс NovaPay.

Щоб продовжити далі без проблем працювати у звичайному режимі, потрібно надати компанії документи, що підтверджують підприємницьку діяльність. Після цього можна буде без проблем продовжити використовувати всі сервіси та можливості Нової Пошти.

Адвокат транспортної компанії розповів, що в більшості випадків підприємці надавали необхідні документи в день звернення. Після цього відразу ж отримували доступ до фінансів. Також потрібно написати заяву і до неї прикріпити квитанції про сплату податків. Якщо клієнти прозоро працюють, рахунки їх розблокують.

Держава регулює такі грошові перекази, щоб протидіяти відмиванню доходів серед громадян. Часто в такий спосіб працюють терористи, що в українських реаліях особливо небезпечно. Фінмоніторинг почав свою роботу ще кілька років тому, але система досі не налагоджена.

Що кажуть з цього приводу експерти

Строгих обмежень за кількістю переказаних грошей в Україні сьогодні немає. Банки перевіряють тільки суми від 150 тисяч гривень. Але якщо, ваша діяльність здасться сумнівною, то заблокувати можуть будь-яку суму грошей. Найчастіше з такими проблемами стикаються громадяни, у яких:

явна невідповідність доходів;

багато однотипних платежів;

щоденні перекази від різних фізосіб, схожі на підприємницьку діяльність.

Тому, якщо підприємець чесно сплачує податки, йому не варто турбуватися про фінансовий моніторинг.