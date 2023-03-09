В Україні подорожчав один з найважливіших продуктів: ціна сягнула майже 300 грн за кілограм

В Україні знову подорожчав один з найпопулярніших продуктів. Мова про солене сало, середня ціна якого станом на 8 березня склала 271,04 грн за кілограм. Хоча ще в лютому воно вартувало 258,47 грн/кг, тобто на 12,57 грн дешевше.

Про здорожчання головного національного продукту українців повідомили на сайті «Мінфін». За даними цього ресурсу в найпопулярніших супермаркетах України солене сало коштує:

Метро – 268,81 грн/кг;

Ашан – 255,3 грн/кг;

Novus – 289 грн/кг.

Однак здорожчало лише солене сало. Натомість сало домашнє з минулого місяця впало в ціні майже на 8 грн. В лютому воно вартувало в середньому 186,86 грн за кілограм, а на початку березня здешевшало до 179 грн.

Що відбувається з цінами на сало?

Підвищення ціни соленого сала не стало для українців несподіванкою. Адже цей популярний продукт дорожчає вже не перший місяць. Така тенденція бере свій початок ще з минулого літа. Солене сало вперше здорожчало у червні 2022 року і з тих пір його ціна місяць за місяцем лише збільшувалася:

червень – на 3,33 грн до 185,83 грн/кг;

липень – на 4,92 грн до 190,75 грн/кг;

серпень – на 19,06 грн до 209,81 грн/кг;

вересень – на 11,87 грн до 221,68 грн/кг;

жовтень – на 33,25 грн до 254,93 грн/кг;

листопад – на 3,39 грн до 258,32 грн/кг;

грудень – на 4 грн до 262,32 грн/кг;

січень 2023 року – на 7,88 грн до 270,2 грн/кг.

В лютому тенденція до здорожчання цього продукту була перервана. Солене сало раптом впало в ціні аж до 258,47 грн/кг, тобто більш ніж на 11 грн. Та як бачимо в березні його вартість знову збільшилася, перевершивши навіть січневий показник – 271,04 грн/кг.

А от з домашнім салом все з точністю до навпаки. Вже другий місяць поспіль воно дешевшає:

в лютому – на 2,4 грн до 186,6 грн/кг;

в березні – на 7,6 грн до 179 грн/кг.