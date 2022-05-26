Гороскоп на 26 травня 2022 року для всіх знаків Зодіаку

День обіцяє бути не дуже сприятливим у плані комфорту, можуть бути перешкоди щодо прийняття рішень у фінансовій сфері. Можливе загострення минулих образ. Капризність. А при спробі швидкого отримання бажаного результату очікує розчарування.





День коли у відносинах спливають приховане невдоволення, виявляється, психологічний тиск, нав’язування старих речей чи неприйнятних умов.

Також у цей день вкрай небажані косметичні процедури та особливо великі покупки.

При можливості, проведіть день у спокійній обстановці, на природі, вдалині від суєти.

25-26 місячна доба.

Місяць в Овні .

Сьомий сонячний день.

Сонце в знаку Близнюки .

Камені дня: сердолік.

Кольори дня: золотий, жовтий.

Їжа: рекомендується молоко, соки, злакові.

Вдалий день: Терези, Овен

Сприятливий день: Діва

Небезпечний день: Стрілець

Несприятливий день: Скорпіон, Близнюки

Нейтральний: у всіх інших знаків Зодіаку