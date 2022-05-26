Гороскоп на 26 травня 2022 року для всіх знаків Зодіаку
День обіцяє бути не дуже сприятливим у плані комфорту, можуть бути перешкоди щодо прийняття рішень у фінансовій сфері. Можливе загострення минулих образ. Капризність. А при спробі швидкого отримання бажаного результату очікує розчарування.
День коли у відносинах спливають приховане невдоволення, виявляється, психологічний тиск, нав’язування старих речей чи неприйнятних умов.
Також у цей день вкрай небажані косметичні процедури та особливо великі покупки.
При можливості, проведіть день у спокійній обстановці, на природі, вдалині від суєти.
25-26 місячна доба.
Місяць в Овні .
Сьомий сонячний день.
Сонце в знаку Близнюки .
Камені дня: сердолік.
Кольори дня: золотий, жовтий.
Їжа: рекомендується молоко, соки, злакові.
Вдалий день: Терези, Овен
Сприятливий день: Діва
Небезпечний день: Стрілець
Несприятливий день: Скорпіон, Близнюки
Нейтральний: у всіх інших знаків Зодіаку