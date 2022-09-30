Требу буде ходити декілька днів: ПриватБанк вводить обмеження на зняття готівки

ПриватБанк змінює умови обслуговування клієнтів. Зміни стосуються готівкових валютних операцій. Через війну в країні поменшало доларів та євро. Відтак клієнти державного банку зможуть знімати готівкою у касах не більше 1 тисячі доларів або євро на руки.

ПриватБанк не єдиний банк, у якого виникли труднощі із доставкою іноземної валюти в Україну через війну. Своєю чергою громадяни трохи обурені, адже не можуть розпоряджатися своїми «кровними», як їм того заманеться. Люди планують поїхати за кордон, прагнуть зняти свої заощадження, щоб пережити зиму. Попит на іноземну валюту сьогодні різко підвищився. При цьому нових надходжень до країни майже не має, а ті що є дуже швидко закінчуються.

Скільки часу триватимуть обмеження, невідомо. На ситуацію суттєво може вплинути надходження валюти у бюджет країни через:

зернові угоди;

експорт товарів;

інвестиції західних партнерів;

надходження іноземної валюти через українців, які працюють закордоном.

Тому зараз дуже важливо інтегруватись у міжнародну економіку. Це сприятиме скасуванню валютних обмежень.

Якщо операцію з готівкою мають певні «рамки», то безготівкові проходять, як і раніше. До того ж безготівковий курс дешевше. Тому для бізнесу на деякий час краще буде перейти в режим онлайн.

Простим, пересічним, українцям, які, наприклад мали валютні вклади, нині трохи важче. Щоб забрати сої гроші прийдеться відстояти чергу до каси. Якщо сума зняття більша, ніж тисяча доларів чи євро, то потрібно приходити кілька днів поспіль.

Передбачити, як далі розгортатимуться події складно. Щось прогнозувати у настільки нестабільний час не має сенсу. Банки та інші фінансові установи лише адаптуються до тих умов, що є, тому українців просять «увійти у складне становище».