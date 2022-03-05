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Стало известно, как будут работать Приват и Ощад на следующей неделе

НБУ запретил банкам закрываться на выходные.

06.03.2022
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Национальный банк Украины приказал всем банкам в условиях военного времени работать без выходных. Этого правила отечественные финучреждения соблюдают еще с 24 февраля, то есть с первого дня войны. Итак, выходные 7 и 8 марта, анонсированные еще до вероломного нападения России на Украину, также отменяются.


Об отмене праздничных выходных для работников банков сообщили в пресс-службе НБУ. Как отметили в государственном ведомстве, ежедневная работа банковских учреждений крайне необходима для поддержания стабильного и бесперебойного функционирования финансовой системы страны. А это значит, что Ощадбанк, ПриватБанк и другие популярные финансовые учреждения не будут делать никаких перерывов в работе до победы Украины и окончания войны.

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«В условиях военного времени украинские финучреждения должны выполнять свои обязанности, ежедневно предоставляя населению все необходимые услуги. Это значит, что банки обязаны не только работать без выходных, но и обеспечить работу собственных отделений там, где нет прямой угрозы жизни или здоровью их персонала», – объяснил глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

Также в ведомстве рассказали, что в режиме без выходных работают не только филиалы украинских банков. Система электронных платежей Нацбанка также работает практически без перерывов – 23 часа в сутки и 7 дней в неделю. Таким образом участники системы платежей могут круглосуточно проводить межбанковские транзакции согласно собственным потребностям и потребностям своих клиентов.

Следует отметить, что на днях Нацбанк Украины попросил Большую семерку и Международный валютный фонд ограничить для представителей РФ и Беларуси возможности пользоваться инструментами этих организаций. Таким образом НБУ заботится о финансовой безопасности государства и всех его граждан в это нелегкое для страны время.

Напомним, что НБУ в связи с введением военного положения пришлось также временно прекратить работу валютного рынка страны и зафиксировать курсы основных валют. Поэтому украинцы не могут приобрести ни долларов, ни евро. При этом продажа валюты возможна в любом финучреждении страны.

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06.03.2022
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