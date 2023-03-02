Синоптики пообіцяли українцям погодні аномалії

Перший місяць весни в Україні очікується доволі м’яким, з невеликими мінусами та опадами, повідомляє Укргідрометцентр. Середньомісячна температура в березні прогнозується на 2-7 градусів вище за норму, що зробить його відносно теплим. Кліматолог Віра Балабух сказала, що це пов’язано з тим, що останні 30 років були досить теплими, тож нинішній прогноз перебуває в межах норми. Проте вона вважає, що тепла погода утримається і в березні.

Місячна норма опадів очікується в межах норми: 27-44 мм у більшості районів та 49-98 мм у горах. У східних районах опадів випаде дещо менше за норму. Кліматолог додав, що міжнародні прогностичні центри прогнозують теплу весну для України, при цьому середня температура буде вищою за норму. Це означає, що погодні умови протягом сезону будуть аномально теплими.

На закінчення слід зазначити, що хоча на початку березня можливі невеликі мінуси та опади, загальний прогноз передбачає м’яку та теплу весну в Україні.