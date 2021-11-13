Стало відомо, чому в Китаї заборонені зелені шапки для чоловіків

Турист, який приїхав до Китаю, навряд чи побачить корінного жителя в зеленій шапці. І хоч зелений колір у країні означає все найчистіше і світле, у створенні головних уборів він не використовується. Традиція уникати його виникла ще в роки правління династії Хань.





Чим же так не потрапив китайцям зелений колір?

Термін «зелений» у Китаї

Зеленими в Китаї називають речі, які безпечні для людини. Наприклад, «зелені» овочі не завдадуть шкоди здоров’ю тому, хто їх з’їсть. Також цей термін використовують стосовно газетних видань. “Зелена” стаття не шкодить читачеві, вона чиста. Варто зазначити, що йдеться лише про безпеку по відношенню до людини. Тобто якщо через виробництво продукту постраждає екологія, він все одно вважатиметься зеленим.

Ставлення до зеленого

Якщо не застосовувати колір до головних уборів, ставлення до нього у китайців позитивне. Місцеві жителі можуть використовувати його в інтер’єрі або носити зелений одяг, взуття та аксесуари. Так що табу поширюється лише на шапки, причому відтінок у цьому випадку неважливий.

Клеймо ганьби

За правління династії Хань зелений головний убір став для китайців тавром. Повітовий начальник Лі Фен наказав замінити фізичне покарання для солдатів на носіння ними зелених хусток. Так, залежно від тяжкості злочину, людина мала деякий час носити головний убір зеленого відтінку. По хустці жителі Китаю могли зрозуміти, що людина в чомусь завинила. Природно результатом був суспільне осуд.

У 1286 був виданий наказ, що зелені хустки повинні носити ті чоловіки, в сім’ї яких жінки були жебраками або кокотками . Нерідко самі чоловіки їх продавали, щоб поліпшити свій добробут. Згодом зелені хустки у китайців почали асоціюватися з рогоносцями.

Ставлення до зелених головних уборів зараз

Після культурної революції сувора заборона на носіння зелених шапок зникла, але китайці, як і раніше, уникають цього кольору, щоб не стати предметом глузування. Але на вечірках або хлопчаках можуть одягнути зелену шапку як жарт.

Якщо китайці побачать туриста у такому головному уборі, вони точно не образяться. Але можуть посміхнутися і про себе відзначити, що дарма він це зробив у їхній країні. Так що, збираючись відвідати Китай, краще продумати свій гардероб.