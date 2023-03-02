Сьогодні, 2 березня, в Україні очікуються магнітні бурі класу С та М

На сьогоднішній день, 2 березня, не передбачається значних магнітних бурь.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалась на високому рівні. За цей період на Сонці сталися сім спалахів класу С та два спалахи класу М, при чому найбільшим був спалах класу М8,62.

Спалахи на Сонці класу M є середніми за величиною. Спалах М8,62 може викликати незначні радіоперешкоди на денній стороні Землі та потенційний сонячний радіаційний шторм.

Сьогодні передбачається, що геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Ймовірно, сонячна активність буде на низькому рівні, з малою імовірністю спалахів класу M та Х.

На 2 березня ймовірність малого геомагнітного шторму становить 5%, великого – 1%, спалаху на Сонці класу М – 50%, а Х-класу – 15%. Кількість сонячних плям складає 38.

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про них допомагає контролювати ризики інфарктів та інсультів у дні, які передують таким сонячним явищам.