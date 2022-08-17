В «Дия» появится новая услуга, которая значительно упростит жизнь украинским беженцам

Государственный портал «Дия» вскоре расширит свой функционал. В частности, у украинцев появится возможность изменять язык отображения своих документов на английский. Команда разработчиков готовится к запуску тестовой версии новой услуги.





Как сообщили в Министерстве цифровой трансформации, создавая английскую версию документов, думали прежде всего о беженцах, которые из-за войны войны оказались за границей. Нововведение значительно упростит им жизнь, ведь пользоваться своим паспортом или другими документами из «Дия» они теперь смогут фактически в любой стране мира. Особенно полезна новая функция для украинцев, которые потеряли свои документы в результате ракетных обстрелов или просто не успели забрать их во время эвакуации.

В ведомстве также отметили, что принять участие в бета-тестировании документов на английском могут все желающие. Для этого нужно только иметь в «Дия» свой загранпаспорт, водительское удостоверение или техпаспорт на машину.

Таким образом, во время тестирования обновлений технические специалисты «Дия» будут проверять:

правильность отображения документов на английском языке;

соответствие полей документов в обеих версиях – украинском и английском;

корректность работы функции переключения языка.

Вместе с проверкой английской версии документов в «Дия» будут тестировать еще одну услугу – шеринг автомобиля. Собственно функция передачи права пользования автомобилем была у «Дия» еще до войны. Однако из-за временной остановки работы реестров шеринг исчез из государственного портала. Сейчас же в Минцифри решили вернуть популярную услугу.

Для тестирования функции шеринга необходимо участие владельца автомобиля и лица, которому будет передано право пользования им. Они должны иметь в «Дия» паспорт (ID-карту или заграничный), технический паспорт на автомобиль (для владельца) и права на вождение автомобиля (для будущего пользователя транспорта).

При бета-тестировании обеих услуг и устранении возможных ошибок обновления станут доступны всем пользователям портала «Дия».