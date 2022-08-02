Українцям пояснили, що робити при укусі змії

З приходом спеки українці стали все частіше стикатися з отруйними зміями. Про те, за яких умов отрута змії може нашкодити людині, повідомляє лікар-герпетолог Ян Кошанюк.





«У перші секунди після укусу актуально відсмоктувати отруту змії. До речі, навіть якщо ви випадково проковтне отруту, з вами нічого не станеться, тому що вона під впливом ферментів почне розщеплюватися. Отрута тільки тоді небезпечна, коли потрапляє в центральний кровотік» , – сказав він.

За його словами, основним фактором у такій ситуації є наявність алергії на лікарські препарати і саму отруту. Також отруйні змії при укусі випускають дозовану кількість отрути. Є ймовірність, що шкоди людині вона не завдасть, каже фахівець.

«При укусі отруйної змії слід викликати швидку допомогу. Потерпілого необхідно терміново реанімувати та провести детоксикацію за допомогою крапельниць. Крім цього, його рану не можна припікати або розрізати» , – каже лікар.

Крім того, лікар розповів, що рептилії, яких зустрічають українці у міському просторі, не завжди є отруйними.