Нові гривні не сподобались частині українців

Національний банк України 27 вересня представив широкому загалу нові пам’ятні монети, присвячені 80-річчю жахливих подій у Бабиному Яру. Мова йде про масові розстріли, які відбувалися у столичному урочищі під час Другої світової війни. Жертвами жорстокості нацистів у 1941-1943 роках стали понад 100 тисяч людей, переважна більшість яких були євреями.





Пам’ятні грошові знаки НБУ викарбував із двох видів металу: срібла – номінал 10 грн, та нейзильберу – номінал 5 грн. Загальний тираж монет склав 23 тисячі штук.

Аверс монети справа прикрашає герб України, під яким вертикально розміщений надпис «Україна». Зліва викарбуваний номінал – 10 грн або 5 грн. Центральну частину аверсу грошового знаку займає зображення концентричних кіл. За задумом розробників дизайну монети кола повинні нагадувати мішень. Фоном для «мішені» служить топографічне зображення урочища Бабин Яр.

На передньому плані розташоване матове серце, прострілене кулею. Також на лицьовому боці монети знизу викарбуваний рік її випуску – 2021, а зверху – надпис «Бабин Яр».

Зворотний бік грошового знаку прикрашає художня композиція, що відображає трагічні події в урочищі. На ній людські постаті лежать, вкриті землею. У верхній частині реверсу підпис: «80-та річниця трагедії у Бабиному Яру».

Та як тільки нові монети побачили світ, одразу ж отримали негативний відгук від меморіального центру Холокосту «Бабин Яр». Критика нових грошей стосувалася переважно того, що на монетах відсутні будь-які символи євреїв. Хоча в цілому задум зі створенням пам’ятних грошових знаків у такій тематиці історикам сподобався.

«Нас занепокоїв спосіб подачі трагедії у Бабиному Яру, як універсальної людської біди, не пов’язаної із геноцидом єврейського народу», – зазначили у центрі Холокосту.

Експерти меморіального центру вважають відсутність єврейських символів на монетах спробою подати трагедію в Бабиному Яру без згадки про євреїв. Тому й висловили своє невдоволення новим творінням Нацбанку.