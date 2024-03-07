Українці почали знаходити дивні відмітки на поштових скриньках

У мережі почали поширюватися чутки про появу дивних міток на поштових скриньках у під’їздах житлових будинків. Помітивши рисочки, хрестики і кружечки на своїх скриньках, мешканці почали звертатися за роз’ясненнями до житлових організацій і навіть до поліції. Але хто і з якою метою позначає скриньки українців?

Масові випадки маркування поштових скриньок протягом тривалого часу обговорювалися в різних пабліках міських спільнот. Стривожені мешканці жваво дискутували та висували різні припущення щодо походження цих кольорових міток. Забавки дітей, окультизм, діяльність “чорних” ріелторів чи злодіїв-домушників – теорій було безліч.

Секрет таємничих міток

Тривалий час секрет цих загадкових міток залишався невідомим. Однак виявилося, що більшість міток на поштових скриньках є результатом дій рознощиків безкоштовної преси, які намагаються оптимізувати свою роботу. У зв’язку зі зниженням тиражу друкованих видань останнім часом, вартість обслуговування адрес збільшується з кожним роком. У результаті кур’єрським службам доводиться шукати способи оптимізації своїх витрат. Позначка ящиків помічниками-кур’єрами дає змогу ефективно планувати розповсюдження листівок та іншої кореспонденції на певній території.

Зазвичай кур’єри залишають мітки тільки на тих поштових скриньках, які регулярно звільняються від преси. Вони маркують такі скриньки, щоб під час наступного відвідування вже знати, де слід залишити буклет, а де ні. Такий підхід суттєво економить час і ресурси компаній-кур’єрів.

А як в інших?

До речі, мітки на поштових скриньках – це не новація українських кур’єрів. В інших країнах світу кольорові стікери на поштових скриньках уже давно не викликають подиву. Наприклад, у Європі мешканці самі підказують працівникам кур’єрських служб, які видання вони бажають отримувати поштою, а які – ні. У Нідерландах жителі позначають свої скриньки спеціальними стікерами, на яких написані комбіновані слова “так” і “ні”. Подібні наклейки голландці можуть отримати безкоштовно в поштовому відділенні.

У США рознощики газет у малоповерхових районах теж користуються кольоровими мітками. Оскільки доставка видань зазвичай здійснюється рано вранці, у сутінках невеликі світловідбивні мітки допомагають кур’єрам здалеку визначити, на яку пресу підписаний той чи інший адресат: щоденну чи щотижневу.

Таким чином, чутки про загадкові мітки на поштових скриньках, що викликали занепокоєння жителів, знайшли своє пояснення. Практика маркування використовується кур’єрськими службами для більш ефективного планування і розподілу преси та рекламних матеріалів. Здається, що це хороша ідея, яка допомагає економити час і зусилля кур’єрів, приносячи їм користь і покращуючи якість обслуговування.