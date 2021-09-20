С 20 сентября наступит везучий период для 4 знаков зодиака

Конец сентября станет счастливым периодом жизни для четырех знаков зодиака. Девы, Козероги, Раки и Рыбы почувствуют значительный подъем в карьере и получат неожиданный денежный подарок. Известный таролог и прогнозист Ольга Соломно для AstroOboz рассказала к чему готовиться и чего ждать четырем зодиакальным везунчикам.





Близнецы

Конец первого осеннего месяца подарит Близнецам заметный успех. Представители знака достигнут высоких результатов в работе, получат долгожданное признание. Кошелек Близнецов пополнится дополнительными денежными средствами. В окружающей среде к ним придет неожиданная популярность и уважение людей.

Рак

Людей, родившихся под знаком Рака, ждут большие деньги. Главное правило недели – не останавливаться и двигаться дальше. Самое время представить начальнику новые проекты, интересные идеи. Результат не заставит долго ждать.

Дева

Девам открывается шанс почувствовать себя на вершине славы. За последнюю неделю месяца им удастся познакомиться с известными людьми. Последние помогут занять приличное место в обществе и обзавестись полезными знакомствами.

Козерог

У Козерога есть все шансы получить перспективную должность. Лидерам по натуре получится проявить лучшие качества и добиться желаемого. Козерогам останется поблагодарить фортуну и отпраздновать долгожданное событие.