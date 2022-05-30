Програма «є-Підтримка» відновлює свою роботу: кому і скільки заплатять

В Україні вирішили відновити виплати в рамках програми «є-Підтримка». Відповідний законопроект вже зареєстровано у Раді. Документ з номером 7413 передбачає збільшення витрат державного бюджету із врахуванням нових виплат.





Бюджетні видатки на 2022 рік завдяки новому закону планують збільшити аж на 287 млрд. грн за рахунок зовнішньої допомоги. З цієї суми близько 5,8 млрд. грн буде спрямовано на фінансування програми «є-Підтримка», а саме на допомогу застрахованим громадянам (найманим працывникам) та бізнесменам, які через війну втратили свій дохід.

Як розповів заступник очільника податкового комітету Ради Ярослав Железняк, чимало підприємців, що залишали свої заявки на разову допомогу в розмірі 6,5 тис грн, досі не отримали ні копійки. Хоча ці заявки в додатку «Дія» більшість власників бізнесу надіслали ще у березні.

На словами народного депутата, тоді на допомогу ФОПам просто не вистачило грошей. Та держава обов’язково виплатить українцям обіцяне, як тільки парламент проголосує за зміни у бюджет. Після прийняття законопроекту №7413 обіцяні виплати отримають усі громадяни, що залишили свої заявки на разову допомогу з 26 до 31 березня поточного року.

Окрім виплат ФОПам та іншим представникам бізнесу за програмою «є-Підтримка», новий законопроект «зарезервує» кошти на такі видатки:

247,7 млрд. грн – забезпечення нацбезпеки та оборони;

1,5 млрд. грн – збільшення резервного фонду;

20 млрд. грн – фінансування пенсій та інших соцвиплат;

12,5 млрд. грн – допомога внутрішньо переміщеним особам.

У пояснювальні й записці до закону його автори також підкреслили, що після прийняття змін зросте дефіцит бюджету та сума державного боргу. Однак такі видатки наразі є вкрай необхідними, адже чимало українців внаслідок військової агресії росії втратили геть усе. Тож держава не має морального права залишити своїх громадян без хліба на столі.