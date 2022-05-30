Программа «є-Підтримка» возобновляет свою работу: кому и сколько заплатят

В Украине решили возобновить выплаты в рамках программы «є-Підтримка». Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Раде. Документ с номером 7413 предусматривает увеличение расходов государственного бюджета с учетом новых выплат.





Бюджетные расходы на 2022 год благодаря новому закону планируют увеличить на 287 млрд. грн используя средства, полученныє в качестве финансовой помощиот стран-партнеров. Из этой суммы около 5,8 млрд. грн. будет направлено на финансирование программы «є-Підтримка», а именно на помощь застрахованным гражданам и бизнесменам, которые из-за войны потеряли свой доход.

Как рассказал Ярослав Железняк, заместитель главы налогового комитета Рады, многие предприниматели, оставлявшие свои заявки на разовую помощь в размере 6,5 тыс грн, до сих пор не получили ни копейки. Хотя эти заявки в приложении «Дія» большинство владельцев бизнеса направили еще в марте.

По словам нардепа, тогда на помощ ФЛП просто не хватило денег. Но государство обязательно выплатит украинцам обещанное, как только парламент проголосует за изменения в бюджет. После принятия законопроекта №7413 обещанные выплаты получат все граждане, оставившие свои заявки на разовую помощь с 26 по 31 марта.

Кроме выплат ФЛП и другим представителям бизнеса по программе «є-Підтримка», новый законопроект «зарезервирует» средства на следующие расходы:

247,7 млрд. грн – обеспечение нацбезопасности и обороны;

1,5 млрд. грн. – увеличение резервного фонда;

20 млрд. грн – финансирование пенсий и других соцвыплат;

12,5 млрд. грн – помощь внутренне перемещенным лицам.

В пояснительной и записке к закону авторы также подчеркнули, что после принятия изменений вырастет дефицит бюджета и сумма государственного долга. Однако такие расходы сейчас просто необходимы, ведь многие украинци в результате военной агрессии россии потеряли все. Среди них много переселенцев и социально незащищенных граждан. Поэтому у государства просто нет морального права оставить их без хлеба на столе.