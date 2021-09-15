За 100-гривневу купюру можна отримати більше $2000

Українець шокував мережу незвичним оголошенням на популярному інтернет-майданчику OLX. На сайті він намагається продати купюру номіналом 100 гривень аж за 50 тисяч грн. В чому ж таємниця грошового знаку, який власник оцінив майже у 2 тисячі доларів?





Виявляється унікальність 100-гривневої банкноти полягає у її номері – «ВЛ 7777777». Він дійсно є доволі рідкісним. Однак експерти вважають, що навіть такий незвичайний ідентифікатор не надає грошовому знаку цінності, заявленої продавцем. Максимальна вартість цієї купюри – 200 грн. І це лише за умови, що вона є абсолютно новою і ніколи не була в обігу.

Своєю точкою зору щодо справжньої ціни грошового знаку поділився автор одного з профільних сайтів для нумізматів Віталій Ткач. Він запевняє, банкнота номіналом 100 грн не є рідкісною, незалежно від року її випуску чи номеру. Певну цінність для колекціонерів вона може складати лише в абсолютно новому стані, без потертостей і з ідеальними кутиками. Тобто це має бути грошовий знак, який ніколи не використовували за призначенням.

Ціну 50 тисяч гривень експерт вважає просто нереальною: «Можливо на аукціоні за грошовий знак і дадуть трохи понад 200 грн. Та точно не 50 тисяч».

Натомість продавець так званої рідкісної грошової одиниці наполягає на її цінності. Навіть у своєму оголошенні на OLX він вказав, що покупець може перевірити унікальний номер купюри у банку. Таким чином чоловік зухвало намагається продати за шалені гроші банкноту, що зовсім не вартує місця на полиці колекціонера.

Нагадаємо, що зараз надзвичайною популярністю на аукціонах користуються рідкісні монети, випущені у перші роки незалежності України. Особливу цінність мають для нумізматів копійки з обмеженої серії, або ж із браком карбування. За деякі екземпляри можна вторгувати навіть понад 1000 доларів.