В Україні заборонили популярний лікарський засіб: його масово вилучають з аптек

В Україні заборонили відомий імпортний антибіотик з Італії “Супракс Салютаб”. Такі заборони видає Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками. На офіційному сайті служби вже розмістили відповідний наказ №8409.





Також зараз заборонені ліки від гіпертонії “Лозартан-Тева”. Точна причина заборони та вилучення невідома. Та в основному до таких дій лікслужба переходить у тих випадках, коли:

зафіксовані смертні випадки;

ліки не відповідають вимогам щодо якості;

ліки не внесені до реєстру;

з комерційних причин.

Зараз йде вилучення антибіотику у вигляді капсул дозуванням 400 мг. Держслужба вказала на те, що причина вилучення має комерційний характер. Добровільне відкликання реєстраційного посвідчення стало тригером у цьому випадку. Ліки конкретних серій заборонено зберігати, реалізувати. Їх вилучають для утилізації.

Серії заборонених препаратів: 9001С, 9002С, 0001С, 9005В, 9007В та ін. Повний список є на сайті держслужби. (із повним списком можна ознайомитись на сайті).

Препарат інших серій залишається доступним для продажу та використання.

Виробник: країна Італія, А. Манаріні Меньюфекчурінг Лоджистик енд Сервісіз.

Реєстраційне посвідчення Астеллас Фарма Юроп Б.В. Нідерланди.

Що робити із такими ліками?

На сайті у розпорядженні вказано, що їх негайно необхідно вилучити з обігу усіх аптек та повернути постачальнику. Вже постачальник бере на себе відповідальність по роботі зі знищенням медикаменту. Також важливо повідомити про наявність препарату в територіальний орган лікслужби.

Що за ліки “Супракс Салютаб”?

Це напівсинтетичний антибіотик широкого спектра дії. Його назначають при ЛОР-інфекціях, хворобі Лайма, хронічних інфекційних захворюваннях сечовивідних шляхів. В Україні ціна на нього починається від 780 гривень. Не призначається дітям до 12 років. На ринку існує безліч його аналогів, ліки не дефіцитні.