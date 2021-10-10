Українців чекає місяць розлучнь: астролог дала невтішний прогноз

Другий місяць осені стане непростим для представників різних знаків зодіаку. Обумовлено це особливим розташуванням небесних тіл, та посиленим ретро-Меркурієм.





Як розібратися з загадковим космосом і не стати жертвою зіркових ігор, розповіла практикуючий астролог з десятирічним стажем, таронумеролог, викладач Євразійського астрологічного інституту (Школа Павла Глоби) Анастасія Широкова.

«В небі розгортаються справжні баталії між ядром Сонця, Марсом, ретро-Меркурієм і астероїдом Хироном в опозиції до цього ядра», – пояснила зоряний розклад астролог.

Чому в найближчі дні потрібно насторожитися тим, чиї відносини висять на волосинці? Справа в тому, що Хирон відповідає за партнерські відносини, а войовничий Марс – за відстоювання своїх інтересів.

«Саме зараз ці дві планети знаходяться в рецепції (попадання однієї планети в місце сили або слабкості іншої – Прим. Ред.), А значить, сильно залежать один від одної в своїх функціях. Це протистояння має дуже конфліктний характер і найнеприємніше, що воно може дати – це збільшення кількості розлучень або як мінімум намірів розлучитися, а також ризики розриву ділових контрактів », – попередила Широкова.

Розлучна тема

При цьому астролог звернула увагу на те, що багато хто міг помітити напруженість у власному оточенні або навіть в особистому житті. Анастасія Широкова застерегла про декілька принципових моментів.

Перший момент – «розлучна» тема є дуже заразною. Коли до вас приходить подруга і починає розповідати про те, як їй погано і про намір подати на розлучення, ви, маючи з нею досить близький емоційний зв’язок, починаєте вишукувати недоліки і в своїй родині. Провокуючи таким чином конфлікт, ви виводите на цю ж тему і себе.

Другий момент – негативний вплив періоду ретроградного Меркурія.

«Навіть якщо ви реально перебуваєте в стані проблем, добре подумайте, чи потрібно саме зараз вирішувати питання з розлученням: період ретро-Меркурія дуже неоднозначний в тому плані, що всі рішення, які ми приймаємо в цей час, можуть мати зворотну силу і бути згодом скасовані », – попередила зоряний експерт.

До того ж, додала астролог, ми можемо сильно пошкодувати про необдумані спонтанні рішення. Повернути зруйноване завжди складніше, а в даному випадку задіяні не тільки особиста, але ділова сфера, яка безпосередньо впливає на вашу репутацію і фінансовий стан.

«Закликаю вас розслабитися, відволіктися і уникати спілкування з конфліктними персонажами. Розтягнеться цей непростий період на весь жовтень, а пік труднощів доведеться з 9 по 12 жовтня », – порекомендувала викладач Школи Павла Глоби.