Німецьки супермаркети повертаються на Росію вже наступного тижня

Німецька мережа магазинів будівельних та господарських товарів OBI відновить роботу всіх магазинів на території Росії. 27 торгових точок німецького DIY-ретейлера знову відкриються наступного тижня, про це повідомив начальник відділу закупівель компанії Максим Суравегін на московському форумі .





OBI повідомили про зупинення роботи у Росії 8 березня. Рішення було ухвалено у зв’язку із війною в Україні. На думку компанії, ситуація, що склалася, чинить тиск не тільки на громадян, а й на бізнес у країні.

Раніше французький DIY-ретейлер Leroy Merlin заявив про намір продовжити роботу в Росії, незалежно від відносин країни з Україною. Компанія також зазначила, що не штрафуватиме постачальників за недопоставки та найближчим часом розгляне запити на зміну закупівельних цін.

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