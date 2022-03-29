Новини

Німецьки супермаркети повертаються на Росію вже наступного тижня

29.03.2022
Менше хвилини
OBI

Німецька мережа магазинів будівельних та господарських товарів OBI відновить роботу всіх магазинів на території Росії. 27 торгових точок німецького DIY-ретейлера знову відкриються наступного тижня, про це повідомив начальник відділу закупівель компанії Максим Суравегін на московському форумі .


OBI повідомили про зупинення роботи у Росії 8 березня. Рішення було ухвалено у зв’язку із війною в  Україні. На думку компанії, ситуація, що склалася, чинить тиск не тільки на громадян, а й на бізнес у країні.

Раніше французький DIY-ретейлер Leroy Merlin заявив про намір продовжити роботу в Росії, незалежно від відносин країни з Україною. Компанія також зазначила, що не штрафуватиме постачальників за недопоставки та найближчим часом розгляне запити на зміну закупівельних цін.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿
Tags
29.03.2022
Менше хвилини

Новини по темі

Sukhoi Superjet 100

Росавіація тепер працює лише з паперами: вся цифрова система знищена хакерами

29.03.2022

Пару гігабайт на руки: на Росії зникнуть безліміти на мобільний інтернет

29.03.2022
4G

4G не буде: на Росії не будуть розвивати швидкий інтернет у 2022 році

29.03.2022
таксі

Таксі на Росії зобов’яжуть передавати дані до ФСБ про всіх клієнтів

29.03.2022
Back to top button