В Раді зареєстрували новий закон про виїзд чоловіків за кордон: про що в ньому йдеться

В парламенті зареєстрували новий законопроект, покликаний змінити закони України про мобілізацію, мобілізаційну підготовку та правила виїзду чоловіків за кордон під-час війни. Документ №7484 на законодавчому рівні закріпить приписи, що наразі регулюються виключно наказом президента України Володимира Зеленського.





Як зазначили автори законопроекту, у законі України досі не прописані правила, за якими представникам сильної статі дозволяється чи навпаки забороняється покидати межі країни під-час дії військового стану. І хоч ці положення регулюються наказом президента, народні депутати вважають, що наявність відповідної законодавчої бази просто необхідна.

Зареєстрований у Раді законопроект пропонує закріпити положення про заборону на виїзд з України всім громадянам чоловічої статі та призовного віку. При цьому документ дозволяє покидати межі країни чоловікам, які належать до певних категорій, визначених Кабінетом Міністрів України.

Також документ визначає певні категорії українців у віці від 18 до 60 років, яким дозволяється проходити військову службу за місцем проживання та виключно за власною згодою.

Проект закону №7484 пройшов реєстрацію в Раді у середу 22 червня. Однак затвердять його лише після успішного проходження двох читань та підпису президента Зеленського.

Нагадаємо, що зараз, згідно з рішенням Кабміну, виїздити за кордон можуть три категорії чоловіків призовного віку. До таких категорій належать залізничники, водії та спортсмени національних збірних, що представляють Україну на міжнародних змаганнях. Однак перебувати за межами країни вони можуть лише визначений період часу: залізничники – до 6 місяців, водії – до 45 днів, а спортсмени – не довше місяця.

Щоправда у Міністерстві внутрішніх справ мають намір змінити правила виїзду та дозволити призовникам перетинати кордон на особливих умовах. Зокрема чиновники пропонують брати з чоловіків, яким потрібно ненадовго виїхати з країни у справах, визначену суму страхового внеску. Такий внесок складатиме близько 2-3 тис дол. і гарантуватиме повернення українців на батьківщину.