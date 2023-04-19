Мобілізація в розпалі: україцям призовного віку відмовляють при вступі у ВНЗ та не беруть на роботу

В Україні чоловіки призовного віку не можуть бути зараховані на навчання чи прийняті на роботу без документу, що підтверджує їх перебування на військовому обліку. При цьому у лікувальних закладах та РАГСах жодних військово-облікових документів не вимагають.

Про це розповів полковник Олександр Коновалов, голова відділу комплектування Київського центру комплектування та соціальної підтримки. Він пояснив, що при вступі до ВНЗ та оформленні на роботу наявність у чоловіків військово-облікових документів є обов’язковою. Власне так само, як і при перетині державного кордону. Тож документи з військкомату для українських чоловіків зараз стали ледь не такими ж важливими, як паспорт.

Натомість отримувати медичну допомогу чоловіки призовного віку можуть без жодних обмежень. Так само, як і користуватися послугами РАГСу – одружуватися чи розлучатися. Та якщо громадянин все ж стоїть на військовому обліку, РАГС зобов’язаний надіслати акт про укладення чи розірвання ним шлюбу до районного територіального центру комплектування (ТЦК).

Полковник Коновалов також перелічив категорії чоловіків, які обов’язково повинні мати військово-облікові документи:

призовники – посвідчення про приписку до призовної дільниці;

військовозобов’язані – військовий квиток або тимчасове посвідчення;

резервісти – лише військовий квиток.

Тож якщо українець у віці від 18 до 60 років захоче вступити на навчання до університету чи офіційно оформитися на роботу, йому доведеться пред’явити один з цих документів.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України нещодавно розширив повноваження територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військкоматів). 7 квітня урядовці внесли до відповідного закону низку змін, головною з яких є дозвіл на вручення повісток українцям призовного віку незалежно від того, де вони перебувають на обліку. Крім того із ТЦК зняли відповідальність за організацію та діяльність підрозділів територіальної оборони.