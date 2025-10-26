З 1 січня 2026 року для частини українців зміниться розмір плати за розподіл газу

З 1 січня 2026 року для українських побутових споживачів відбудеться плановий перерахунок щомісячної плати за послуги розподілу (доставки) природного газу. Суми у платіжках можуть як зрости, так і зменшитися, залежно від індивідуального обсягу споживання кожного домогосподарства.

Важливо зазначити, що йдеться не про зміну тарифу на розподіл. Самі тарифи, які встановлюються НКРЕКП для кожного оператора ГРМ (облгазу), залишаються “замороженими” на період дії воєнного стану. Зміні підлягає лише обсяг газу, який береться за основу для розрахунку щомісячного платежу.

Щомісячна сума, яку споживачі сплачують за доставку, є фіксованою протягом календарного року і становить 1/12 від загальної вартості доставки за попередній “газовий рік”.

“Газовий рік” відрізняється від календарного і триває з 1 жовтня одного року по 30 вересня наступного.

Таким чином, для розрахунку щомісячної плати на весь 2026 рік буде враховуватися загальний обсяг газу, який домогосподарство спожило в період з 1 жовтня 2024 року по 30 вересня 2025 року.

Алгоритм розрахунку наступний:

Береться загальний обсяг (у кубометрах) спожитого газу за “газовий рік” (01.10.2024 – 30.09.2025). Цей обсяг множиться на чинний тариф на розподіл, встановлений для конкретного оператора ГРМ. Отримана річна сума ділиться на 12 (кількість місяців у році).

Результатом є фіксований щомісячний платіж, який споживач сплачуватиме протягом усього 2026 року, незалежно від поточного споживання.

Відповідно, суми у платіжках зростуть для тих домогосподарств, які протягом газового року 2024-2025 збільшили споживання блакитного палива порівняно з попереднім періодом. Водночас українці, яким вдалося економити та скоротити обсяги використання газу, сплачуватимуть за його доставку менше.

Споживачі можуть перевірити обсяги свого споживання в особистому кабінеті на сайті свого оператора ГРМ або підсумувавши дані з квитанцій за вказаний період.