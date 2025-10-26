Створено чохол для проти залежності від смартфонів за $200

Команда Matter Neuroscience випустила чохол, який важить майже 3 кілограми. За допомогою незвичайного аксесуара компанія має намір «відучити» людей, залежних від гаджетів і активного дозвілля в соціальних мережах.

Назва незвичайної новинки говорить сама за себе — 6-Pound Phone Case. Чохол являє собою корпус з нержавіючої сталі, що перетворює телефон на металеву гирю.

Творці стверджують, що фізична втома від постійного утримання важкого смартфона формує «зворотний зв’язок тіла і розуму». При цьому чохол не можна просто зняти, оскільки він закріплений чотирма гвинтами.

Форм-фактор аксесуара навмисно незручний, тому смартфон не поміщається в кишеню, але повністю зберігає функціональність телефону. Чохол сумісний з декількома моделями iPhone — починаючи з iPhone 13.

Ціна становить значні $209. Правда, є шанси, що продукт не піде у виробництво: на момент написання новини авторам вдалося зібрати на Kickstarter лише $13 000 із заявлених $75 000.