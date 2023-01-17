1 гривну продают в 10 000 раз дороже номинала: в чем ее секрет

В Украине купюру номиналом 1 гривна продают за 10 тыс. грн. Денежный знак был выпущен в 2014 году, следовательно не является старинным. Брака на купюре также не обнаружено. Чем же обоснована столь высокая цена?

Оказывается 1-гривневая оборотная купюра имеет одну очень интересную особенность. Ее отличает необычный серийный номер – УУ 1111111.

Продается уникальная гривна на онлайн-аукционе Violity. В объявлении на сайте аукциона владелец подчеркнул, что 1 гривна имеет «очень интересный» номер. Также он рассказал о купюре следующее:

не имеет скрытых дефектов;

не подлежала реставрации.

На сегодняшний день самая высокая цена, предложенная участниками аукциона за уникальную гривну, составляет 10 тыс. грн. Однако торги все еще не закончены, так что вполне возможно, что купюра с «коллекционным» номером уйдет с молотка за значительно более высокую цену.

Какие купюры и монеты считают ценными?

На самом деле, сейчас заработать на продаже украинских купюр и монет может каждый. Для этого совсем не обязательно владеть раритетными экземплярами. Ценными считаются не только старые бумажные деньги или монеты, но и денежные знаки с браком, выпущенные ограниченным тиражом и т.п.

Какие монеты и купюры считаются ценными:

монеты с двумя аверсами или реверсами;

с зеркальными аверсом и реверсом;

отчеканенные на заготовках к монетам другого номинала;

изготовленные из нетипичных металлов;

с неровной чеканкой;

купюры с браком печати;

купюры с двумя одинаковыми сторонами.

За такие денежные знаки коллекционеры готовы платить большие деньги. Так что украинец, нашедший такой «клад» у себя в кармане или кошельке, может обогатиться на десятки, или даже сотни тысяч гривен. Штука лишь в том, чтобы понять ценность своей находки. Но в этом рядовым гражданам могут помочь профильные нумизматические сайты и форумы.