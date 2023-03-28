Нові платіжки за воду вдарять по гаманцях українців: наскільки збільшиться ціна

В Україні з квітня здорожчає водопостачання та водовідведення. Підвищення тарифів буде проходити у два етапи: з 1 квітня – на 12,3%, а з 1 липня – ще на 14,1%. В результаті за воду українцям доведеться щомісяця платити на 30-70 грн більше.

Наприклад у Києві тариф на водопостачання та водовідведення зараз становить 30,38 грн за кубічний метр. У квітні ж вартість цих комунальних послуг зросте до 38,1 грн. А в липні за воду та каналізацію мешканці столиці платитимуть аж 40,4 грн за куб. Тобто тариф підвищать більш ніж на чверть.

Згідно з цими розрахунками середньостатистична родина, що використовує протягом місяця близько 5 кубометрів води, у квітні буде платити за неї вже не 151,9 грн, а всі 190,5 грн. У липні ж платіжка потяжчає ще орієнтовно на 10 грн. Тож користування водогоном буде обходитися таким споживачам приблизно у 200 грн на місяць.

Тим часом львів’яни, у яких тариф зараз становить 25,88 грн за куб води, включно з ціною водовідведення, з квітня платитимуть вже по 27,9 грн за куб. У липні ж ціна зросте до 28,62 грн. Тоді родині із середнім споживанням 5 кубів на місяць доведеться платити по 143,1 грн. А це майже на 14 грн дорожче, ніж зараз.

Проте у Києві та Львові ціни ще відносно невисокі. А от мешканці Дрогобича вже зараз платять за воду по 43,46 грн за куб. Після двоетапного підвищення тарифу ціна кубометра зросте до 57,8 грн. Тобто родині з трьох-чотирьох осіб доведеться щомісяця платити за водопостачання та водовідведення під 300 грн. Зараз же за той самий обсяг води вони платять щонайбільше 220 грн.

Підвищення тарифів давно обговорювалося в уряді і має вагомі причини. Це і зростання вартості хімікатів для очищення води (понад 80%), і збільшення витрат на зарплати працівникам (26%), і здорожчання електроенергії для підприємств (61%). Тож здорожчання води було лише питаннням часу, і зараз цей час настав.