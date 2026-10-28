Взимку холодильник може працювати неправильно: які налаштування варто перевірити

З настанням холодів робота холодильника може змінюватися, особливо якщо температура на кухні помітно знижується. Експерти пояснили, коли потрібно регулювати охолодження та як уникнути псування продуктів.

Більшість людей роками користуються холодильником, не змінюючи його налаштувань. Однак температура навколишнього середовища впливає на роботу компресора, а неправильний режим охолодження може призвести до замерзання продуктів або, навпаки, їхнього передчасного псування. Особливо уважними варто бути власникам старих моделей із механічним регулятором температури. Водночас сучасні холодильники зазвичай не потребують обов’язкового сезонного переналаштування.

Чи потрібно змінювати температуру холодильника взимку

Оптимальна температура в холодильній камері становить приблизно +3…+4 °C, а в морозильній — близько −18 °C. Саме такі показники дозволяють зберігати продукти безпечними та не витрачати зайву електроенергію на надмірне охолодження. Якщо холодильник стоїть в опалюваному приміщенні зі стабільною температурою, змінювати налаштування лише через настання зими не потрібно.

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Інша ситуація виникає, коли на кухні стає значно холодніше. Якщо продукти в холодильній камері починають підмерзати, варто перевірити фактичну температуру та за потреби трохи зменшити інтенсивність охолодження. На моделях із механічним регулятором більші цифри зазвичай означають сильніше охолодження, а не температуру в градусах. Тому переводити ручку на максимальне значення взимку без необхідності не варто.

Особливо небезпечно встановлювати звичайний холодильник на неопалюваному балконі або в холодному гаражі. Багато побутових моделей розраховані на роботу за температури навколишнього повітря не нижче +10 або +16 °C залежно від кліматичного класу. Якщо приміщення холодніше, автоматика деяких холодильників може рідше запускати компресор, через що морозильна камера перестане підтримувати необхідні −18 °C. Допустимий температурний діапазон конкретної моделі зазначається в її інструкції.

Як перевірити холодильник і зменшити витрати електроенергії

Найпростіший спосіб переконатися у правильності налаштувань — скористатися спеціальним холодильним термометром. Його потрібно залишити на середній полиці на кілька годин, після чого перевірити показники. Якщо температура перевищує +4 °C, охолодження варто посилити, а якщо продукти підмерзають — трохи послабити. Після кожного регулювання потрібно зачекати, поки температура стабілізується, і повторити вимірювання.

Важливу роль відіграє також стан ущільнювача на дверцятах. Якщо гумова прокладка втратила еластичність або нещільно прилягає, тепле повітря потрапляє всередину, змушуючи холодильник частіше вмикати компресор. Це не лише збільшує споживання електроенергії, а й може спричинити появу конденсату та намерзання льоду.

Для економної роботи холодильник також бажано встановлювати подалі від батарей опалення, плити та прямих сонячних променів. Не слід щільно заповнювати всі полиці, оскільки для рівномірного охолодження продуктів потрібна циркуляція повітря.

Отже, головне правило зимової експлуатації — орієнтуватися не на пору року, а на реальну температуру всередині камер. Якщо вона залишається в нормі, жодних додаткових налаштувань холодильник не потребує.