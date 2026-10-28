Зимой холодильник может работать некорректно: какие настройки стоит проверить

С наступлением холодов работа холодильника может измениться, особенно если температура на кухне заметно снижается. Эксперты объяснили, когда нужно регулировать охлаждение и как избежать порчи продуктов.

Большинство людей годами пользуются холодильником, не изменяя его настроек. Однако температура окружающей среды влияет на работу компрессора, а неправильный режим охлаждения может привести к замерзанию продуктов или, наоборот, к их преждевременному порче. Особенно внимательными следует быть владельцам старых моделей с механическим регулятором температуры. В то же время современные холодильники, как правило, не требуют обязательной сезонной перенастройки.

Нужно ли менять температуру в холодильнике зимой

Оптимальная температура в холодильной камере составляет примерно +3…+4 °C, а в морозильной — около −18 °C. Именно такие показатели позволяют сохранять продукты в безопасности и не тратить лишнюю электроэнергию на чрезмерное охлаждение. Если холодильник стоит в отапливаемом помещении со стабильной температурой, менять настройки только из-за наступления зимы не нужно.

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Другая ситуация возникает, когда на кухне становится значительно холоднее. Если продукты в холодильной камере начинают подмерзать, стоит проверить фактическую температуру и, при необходимости, немного уменьшить интенсивность охлаждения. На моделях с механическим регулятором более высокие цифры обычно означают более сильное охлаждение, а не температуру в градусах. Поэтому не стоит без необходимости переводить ручку на максимальное значение зимой.

Особенно опасно устанавливать обычный холодильник на неотапливаемом балконе или в холодном гараже. Многие бытовые модели рассчитаны на работу при температуре окружающего воздуха не ниже +10 или +16 °C в зависимости от климатического класса. Если в помещении холоднее, автоматика некоторых холодильников может реже запускать компрессор, из-за чего морозильная камера перестанет поддерживать необходимые −18 °C. Допустимый температурный диапазон конкретной модели указан в её инструкции.

Как проверить холодильник и сократить расход электроэнергии

Самый простой способ убедиться в правильности настроек — воспользоваться специальным холодильным термометром. Его нужно оставить на средней полке на несколько часов, после чего проверить показания. Если температура превышает +4 °C, охлаждение следует усилить, а если продукты подмерзают — немного ослабить. После каждой регулировки нужно подождать, пока температура стабилизируется, и повторить измерение.

Важную роль играет также состояние уплотнителя на дверце. Если резиновая прокладка утратила эластичность или прилегает неплотно, тёплый воздух попадает внутрь, заставляя холодильник чаще включать компрессор. Это не только увеличивает потребление электроэнергии, но и может привести к появлению конденсата и намерзанию льда.

Для экономичной работы холодильник также желательно устанавливать подальше от радиаторов, плиты и прямых солнечных лучей. Не следует плотно заполнять все полки, поскольку для равномерного охлаждения продуктов необходима циркуляция воздуха.

Итак, главное правило эксплуатации в зимний период — ориентироваться не на время года, а на фактическую температуру внутри камер. Если она остается в норме, холодильник не требует никаких дополнительных настроек.