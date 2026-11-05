«Ощадбанк» предупредил украинцев о мошеннической схеме, связанной с трудоустройством и бронированием от мобилизации

«Ощадбанк» предупредил украинцев о мошенниках, которые могут вымогать деньги за трудоустройство на должности, позволяющие избежать мобилизации. В банке подчеркнули, что все вакансии открыты, а процедура приема на работу не предусматривает никаких платежей посредникам.

Поводом для официального заявления стало журналистское расследование ГП ТРК «Аверс». Журналисты рассказали о возможной мошеннической схеме и лице, которое якобы предлагало трудоустройство в государственный банк за деньги. При этом речь шла о должностях, предусматривающих возможность получения отсрочки от мобилизации.

В «Ощадбанке» опровергли информацию о возможности платного трудоустройства и подчеркнули, что отбор сотрудников проходит открыто и прозрачно. По состоянию на 4 ноября 2026 года в учреждении насчитывалось 550 вакантных должностей, информация о которых размещена в открытом доступе.

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Кто может оформить бронирование в «Ощадбанке»

В банке пояснили, что отсрочка от мобилизации предоставляется не всем сотрудникам автоматически. Соответствующее право имеют только военнообязанные сотрудники, отвечающие установленным законодательством критериям, причем количество получивших отсрочку ограничено лимитами, установленными для данного учреждения.

«Ощадбанк» также регулярно отчитывается перед государственными органами о количестве забронированных сотрудников. Сама процедура находится под контролем уполномоченных органов, которые проверяют соблюдение законодательных требований.

Таким образом, даже официальное трудоустройство в банке не гарантирует автоматического получения отсрочки от мобилизации.

Как не стать жертвой мошенников

«Ощадбанк» рекомендует искать вакансии исключительно через официальные каналы. В частности, актуальные предложения о работе публикуются на сайте банка, на его страницах в социальных сетях и на платформе robota.ua.

Если кто-то предлагает гарантированное трудоустройство или бронирование за определенную сумму, в банке советуют не переводить средства и обращаться с заявлением в правоохранительные органы.

Кроме того, «Ощадбанк» призвал журналистов ТРК «Аверс» передать материалы расследования правоохранительным органам для проверки изложенных фактов.