Ощадбанк попередив українців про шахрайську схему з працевлаштуванням та бронюванням від мобілізації

Ощадбанк застеріг українців від шахраїв, які можуть вимагати гроші за працевлаштування на посади з можливістю бронювання від мобілізації. У банку наголосили, що всі вакансії є відкритими, а процедура прийняття на роботу не передбачає жодних платежів посередникам.

Приводом для офіційного повідомлення стало журналістське розслідування ДП ТРК «Аверс». Журналісти розповіли про ймовірну шахрайську схему та особу, яка нібито пропонувала працевлаштування до державного банку за гроші. При цьому йшлося про посади, які передбачають можливість отримання бронювання від мобілізації.

В Ощадбанку спростували можливість платного працевлаштування та наголосили, що відбір співробітників відбувається відкрито й прозоро. Станом на 4 листопада 2026 року в установі налічувалося 550 вакантних посад, інформація про які розміщена у відкритому доступі.

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Хто може отримати бронювання в Ощадбанку

У банку пояснили, що бронювання від мобілізації надається не всім працівникам автоматично. Відповідне право мають лише військовозобов’язані співробітники, які відповідають установленим законодавством критеріям, причому кількість заброньованих обмежена визначеними для установи лімітами.

Ощадбанк також регулярно звітує державним органам про кількість заброньованих працівників. Сама процедура перебуває під контролем уповноважених органів, які перевіряють дотримання законодавчих вимог.

Отже, навіть офіційне працевлаштування до банку не гарантує автоматичного отримання відстрочки від мобілізації.

Як не стати жертвою шахраїв

Ощадбанк рекомендує шукати вакансії виключно через офіційні канали. Зокрема, актуальні пропозиції роботи публікуються на сайті банку, його сторінках у соціальних мережах та платформі robota.ua.

Якщо хтось пропонує гарантоване працевлаштування або бронювання за певну суму, у банку радять не переказувати кошти та звертатися із заявою до правоохоронних органів.

Крім того, Ощадбанк закликав журналістів ТРК «Аверс» передати матеріали розслідування правоохоронцям для перевірки викладених фактів.