Украинцы начнут получать одно сообщение в «Резерв+» уже в феврале

В Министерстве обороны анонсировали очередное обновление Резерв+. Согласно сообщению пресс-службы ведомства, в приложении вскоре появится новая опция, на которую уже давно ждут военнообязанные. Она позволит получать направления на военно-врачебную комиссию (ВЛК) дистанционно. Так что у украинцев станет еще меньше поводов “оббивать пороги” ТЦК.

Когда появятся онлайн-направления на ВЛК?

В Минобороны рассказали, что сейчас всё еще работают над механизмом дистанционной выдачи направлений на ВЛК. Так что до конца 2024 года эта услуга в «Резерв+» точно не появится. Вместо этого в ведомстве анонсировали выход новой версии приложения, уже с услугой онлайн-направления, на конец февраля 2025 года.

Военнообязанные будут получать в мобильном приложении вместе с направлением перечень медицинских учреждений, где они могут пройти ВЛК. Благодаря нововведению украинцам больше не придется выстаивать длинные очереди в военкоматах. Кроме того, военнообязанные смогут самостоятельно выбрать самый удобный для них медицинский учреждение для прохождения комиссии.

Куда будут поступать результаты ВЛК?

После прохождения военнообязанным военно-врачебной комиссии, её результаты не будут распечатывать и отправлять в ТЦК. Этот архаизм в Минобороны решили оставить в прошлом.

Решения ВЛК в электронном виде будут поступать прямо в информационно-коммуникационные системы Министерства обороны. В частности, они будут появляться в реестре «Обериг». Таким образом, процедура прохождения ВЛК станет более прозрачной и лишенной лишних бюрократических процедур.

В Минобороны также отметили, что нововведение разделит функции ВЛК и ТЦК, избавляя последние от лишней работы. Кроме того, такая система позволит снизить до минимума риск коррупции и подкупа работников ВЛК и ТЦК.

Напомним, что на днях приложение «Резерв+» неожиданно перестало работать, что значительно встревожило украинцев. Однако в Министерстве обороны временные неполадки объяснили техническим сбоем, который сразу же был исправлен. Сейчас приложение снова работает, так что у военнообязанных больше нет поводов для беспокойства.