В Украине резко подорожает телефонная связь: уже через 2 дня
«Укртелеком» повышает тарифы.
Крупнейшая в Украине компания, предоставляющая услуги фиксированной связи, решила пересмотреть ценовую политику. «Укртелеком» предупредил своих клиентов, что уже с 1 октября абонентская плата существенно возрастет. Сколько же теперь нужно будет платить за домашний телефон, и какие условия предложит своим абонентам известный украинский оператор?
Как сообщили в пресс-службе «Укртелекома», стоимость услуг изменится лишь для тех абонентов, которые пользуются пакетами домашней телефонии с включенными минутами на мобильные номера, а также междугородние телефонные разговоры.
«Такие пакеты подорожают на 40 грн в месяц. Однако к ним будет добавлено не менее 200 минут для разговоров с мобильными абонентами. Также увеличится количество пакетных минут на междугородние звонки. Таким образом объем услуг в наших тарифных планах существенно увеличится. А значит новая цена является вполне обоснованной с экономической точки зрения», – отмечают в «Укртелекоме».
К примеру абонентам, которые пользуются пакетом «Домашний Безлимитный», предложат еще 500 минут. Получается, что каждая минута связи будет стоить всего 8 коп.
«В целом тарифный план «Домашний Безлимитный» с 1 октября будет позволять пользователям общаться в течение 1000 мин с мобильными абонентами, и еще 1000 мин по Украине», – резюмирует оператор.
Новая стоимость пакетов от «Укртелекома» будет колебаться в пределах 164 и 189 грн в зависимости от выбранного тарифного плана.
Абоненты, которые не пользуются пакетами услуг, будут платить за связь так же, как и раньше. Для них ежемесячная плата не изменится ни на гривну.
Между тем в «Укртелекоме» считают увеличение количества минут в рамках популярных тарифных планов очередным шагом к росту популярности компании среди потребителей. Ведь стоимость каждой минуты на мобильные номера, даже учитывая повышение цен, получается довольно низкой. Поэтому абоненты смогут за небольшое повышение общаться почти вдвое больше.
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