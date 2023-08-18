Пенсійний фонд назвав максимальну суму одноразової покупки, після якої українці втрачають право на виплати

В Україні існують певні фінансові правила, яких домогосподарство має дотримуватися для того, щоб мати право на отримання житлової субсидії. Одне з основних правил, як зазначено в пункті 14 Положення про порядок призначення житлової субсидії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 N°848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”), стосується ліміту витрат члена домогосподарства або будь-кого з членів його сім’ї.

Зокрема, якщо протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії (або перед отриманням автоматичної житлової субсидії) будь-яка особа зі складу домогосподарства здійснила купівлю товарів, у тому числі товарів тривалого користування, на суму понад 50 тис. грн на дату здійснення операції, домогосподарство втрачає право на призначення субсидії. Це стосується і тих випадків, коли така ж сума була витрачена на будь-які роботи чи послуги, хоча є й винятки. Платежі за медичні, освітні та житлово-комунальні послуги, що відповідають соціальному стандарту житла, не підпадають під це обмеження.

Простіше кажучи, українці, які бажають скористатися житловою субсидією, повинні переконатися, що їхні великі витрати, які перевищують 50 тис. грн., обмежені або спрямовані на основні послуги, такі як медичні та освітні цілі, протягом року, що передує зверненню за субсидією. Це робиться для того, щоб субсидії отримували ті, хто їх справді потребує.