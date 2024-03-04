Auchan Україна змінює формат роботи частини магазинів

Auchan Україна переходить в онлайн формат роботи в містах Запоріжжя та Кривий Ріг, а 3 березня закриє магазини в цих містах у зв’язку із закінченням договору оренди.

На початку 2022 року компанія Auchan Україна вже анонсувала про закриття гіпермаркетів в містах Запоріжжя та Кривий Ріг. Проте після повномасштабного вторгнення росії, Auchan Україна та Arricano домовились про продовження оренди, щоб надати мешканцям доступ до продуктів харчування та інших товарів. (Примітка: компанія Auchan Україна не припиняла роботу та забезпечувала продовольчу безпеку цих регіонів з перших днів війни).

8 січня в місті Кривий Ріг внаслідок масштабного обстрілу, постраждав ТРК Сонячна Галерея та частина орендованого приміщення, в якому розташований гіпермаркет Auchan. (Примітка: Auchan Україна дотримується рекомендацій законодавства і завжди під час повітряних тривог зачиняє всі свої магазини. Під час масового обстрілу міста Кривий Ріг всі співробітники Auchan знаходилися в укритті і жоден не постраждав).

У зв’язку з закінченням договору оренди, 3 березня 2024 року Auchan Україна закриє магазини в містах Запоріжжя та Кривий Ріг та забезпечить співробітників робочими місцями в містах присутності Auchan в Україні.