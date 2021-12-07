Городи, присадибні ділянки та дачі: за яку землю українці платитимуть податок

Так званий «ресурсний» законопроект, який 30 листопада народні обранці погодили у другому читанні, впровадив новий вид податку для власників землі. Мінімальне податкове зобов’язання, чи МПЗ, має за мету вивести з «тіні» сільськогосподарську діяльність, а також суттєво збільшить обсяги надходжень до державного та міських бюджетів.





Платити новий вид податку будуть законні власники, чи орендарі ділянок землі, на яких провадиться сільгосп діяльність. Невеличких городів та дач нове податкове зобов’язання не торкнеться.

Також не вплине новий податок на тих аграріїв, що платять інші податки на свою земельну ділянку та продукцію, вирощену на ній. Та лише за умови, якщо сума всіх цих податків перевищує ставку МПЗ. У випадку внесення господарем меншої суми в державну скарбницю, доведеться доплатити різницю.

Як мінімальне податкове зобов’язання зараховують наступні різновиди податків:

на землю;

із продажу продукції, що була вирощена на даній землі;

на доходи фіз. осіб;

військовий збір (нараховується на зарплатню працівників, що обробляють дану земельну ділянку).

Як розповіла нардепка Лариса Білозір, зазвичай сума податків у громадянина, що офіційно займається сільгосп діяльністю, становить близько 2, 3 тисячі гривень за 1 гектар. В той час, як сума мінімально податкового зобов’язання – приблизно 1, 1 тисячі гривень. Виходить, що для фермерів, що справно платять у державну казну, нічого не зміниться.

Законодавці очікують, що зміни до Податкового законодавства насамперед виведуть на чисту воду власників сільгосп-угідь, які нелегально заробляють на своїй землі. Таких «чорних фермерів» новий закон змусить уявити свої справжні доходи від вирощеної городини та покладе край їх ухилянню від сплати податків.

Нагадаємо що у нелегальній оренді наразі знаходиться близько 8 мільйонів гектарів землі. Недоотримані податкові надходження з цих земельних ділянок щороку складають понад 12 мільярдів гривень.