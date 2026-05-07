У Дії можна оформити базову соцдопомогу: рішення ухвалюють до 10 робочих днів

Українці можуть оформити базову соціальну допомогу через застосунок Дія або у сервісному центрі Пенсійного фонду. Це експериментальний проєкт державної підтримки, який об’єднує кілька соціальних виплат в одну щомісячну допомогу.

Базова соцдопомога призначається не окремій людині, а всій сім’ї. Її розмір визначають індивідуально — залежно від кількості членів родини та їхнього середньомісячного доходу.

Хто може отримати допомогу

Оформити базову соціальну допомогу можуть українці, які вже мають призначені окремі види соціальних виплат. Зокрема, йдеться про малозабезпечені сім’ї, одиноких матерів, багатодітні родини, а також дітей, чиї батьки не сплачують аліменти або місце перебування яких невідоме.

Для розрахунку використовується базова величина 4500 грн. Її враховують для заявника, кожної дитини до 18 років та осіб з інвалідністю. Для інших членів сім’ї застосовується 70% від цієї суми. Після цього від загальної базової величини віднімають середньомісячний дохід родини — так і визначають фактичний розмір виплати.

Як оформити виплату в Дії

Щоб подати заявку онлайн, потрібно оновити застосунок Дія та перейти в розділ «Допомога від держави». Там слід обрати «Базова соціальна допомога» і запустити оформлення.

Спочатку система автоматично розрахує орієнтовну суму виплати. Якщо вона підходить родині, потрібно подати фінальну заяву, вказати Дія.Картку для зарахування коштів і підписати документи Дія.Підписом. Повнолітні члени сім’ї також мають підтвердити згоду електронним підписом.

Розгляд заяви триває до 10 робочих днів. Допомогу призначають на 6 місяців із можливістю продовження.