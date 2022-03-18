Украинцам назвали признаки того, что они отправили деньги не на армию, а мошенникам

Война в Украине привела к появлению ряда мошенников, выдающих себя за благодетелей. Они собирают средства якобы на армию, пользуясь наивностью граждан, желающих сделать доброе дело. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО перечислили ряд признаков, которые помогут понять, что вы напоролись на вора.





Аферист или благодетель?

Если вы хотите перечислить деньги на помощь Вооруженным силам Украины, поддержку беженцев или любое другое доброе дело, следует обратить внимание на следующие признаки:

в объявлении или посте в соцсети указаны неофициальные каналы для связи с получателем, например личный номер телефона или банковской карты;

нет никаких ссылок на официальные ресурсы, к примеру волонтерские организации, облгосадминистрации и т.п.;

в объявлении о сборе средств указывается конкретное наименование товара, который необходимо приобрести, например, точная модель рации или тепловизора;

эмоциональный текст с восклицательными знаками и громкими фразами, часто выделен ярким цветом;

текст поста или объявления переведен с помощью автоматического переводчика (неверный падеж того или иного слова, неуместные эпитеты).

Но даже если вам кажется, что объявление о сборе средств настоящее, перед совершением транзакции следует его еще раз проверить. Сделать это несложно. Можно просто «загуглить» номер благодетеля или его банковский счет. Вполне возможно, что кто-то уже стал жертвой этого мошенника и написал о нем на форуме или в соцсетях.

Как еще можно попасться на крючок афериста?

Многие мошенники используют для сбора средств с наивных граждан специальные фишинговые сайты. Их адрес может на несколько букв отличаться от адреса настоящего благотворительного фонда. Так что обычный пользователь может даже не заметить подмены. После ввода персональных данных на таком сайте злоумышленник получает доступ к вашим банковским картам и может снять все средства со счета, или даже набрать кредитов.

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