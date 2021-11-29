Опіки голови замість видалення пухлини – у Черкасах гучний медичний скандал

Гучний скандал розгорівся довкола однієї лікарні у Черкасах. Там хірурги травмували хлопчика. Одразу із хірургії дитину перевели до опікового відділення. Батьки наполягають, що причину отриманих травм лікарня старанно приховує.





Що стало причиною отриманих травм?

На Черкащині трирічний хлопчик отримав опіки голови різних ступенів тяжкості. Йому мали провести операцію з видалення пухлини біля вуха. Втім виконати її не вдалось. Натомість хлопчик отримав опіки голови.

Через це батьки конфліктують із медичним закладом. Вже написана заява до поліції, має пройти розслідування.

Все було підготовлено, потерпілий пройшов медичне обстеження, здав всі аналізи та був допущенний до операції. Від апаратури пішли іскри, вони й травмували хлопця. На щастя, постіль, на якій лежала дитина не загорілась. Це могло б привести до ще більших травм.

Батьки дитини наполягають на версії займання медичного обладнання під час операції. Лікарі стверджують, що опік — “це реакція на хірургічне втручання”. Такі випадки бувають. Якби заіскрилася техніка, спрацювала б пожежна безпека у закладі. Обладнання регулярно перевіряють на справність.

За словами хірурга все було добре. Зараз хлопчикові дають антибіотики, він проходить все необхідне лікування. Найближчим часом його випишуть із лікарні. Підстав бити тривогу немає. Лікарі не розуміють, чому батьки звернулись до поліції.

Втім батьки впевнені, що медичний заклад їх обманює. Дитина отримала неприпустимі травми. Тепер потерпілого чекає курс реабілітації. Опіки у майбутньому можуть стати естетичною проблемою.

Зараз сім’я збирає докази, щоб доказати свою версію. Також рідня дитини хоче звернутись до іншої лікарні, щоб видалити пухлину та провести повне медичне обстеження.