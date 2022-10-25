Допомога для переселенців в Україні: як її отримати, не потрапивши на вудку шахраїв

З початку війни понад 10 мільйонів українців подали заявки на отримання допомоги від міжнародних організацій. Через перенасичення системи новими запитами владі тимчасово довелося припинити їх прийом. Та ініціативу перехопили шахраї, які під приводом надання фінансової підтримки переселенцям заволодівають їхніми особистими даними й можуть позбавити всіх заощаджень. Як же українцям отримати допомогу та не стати при цьому жертвами злочинної схеми?

Як переселенцям отримати допомогу?

Оформити грошові виплати для переселенців громадяни можуть просто у «Дія». Для цього їм потрібно спершу замовити в додатку довідку про статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО), а потім зробити запит на отримання виплат в сумі 2 тис. грн на дорослу людину та 3 тис. грн на дитину чи особу з інвалідністю.

Що стосується допомоги від міжнародних організацій, то для її отримання потрібно оформити заявку на порталі «єДопомога» (прийом заявок тимчасово припинено). Там українці можуть отримати грант від однієї з міжнародних організації, що допомагають населенню, наприклад ООН, Червоного Хреста тощо. Перевага при виборі отримувачів допомоги віддається представникам соціально незахищених категорій населення, зокрема інвалідам, багатодітним батькам, пенсіонерам та ін.

Також місцеві органи влади у містах, де наразі проживають переселенці, час від часу видають їм гуманітарну допомогу – одяг, засоби гігієни та інші товари першої необхідності. Продуктові пайки виділяють лише ВПО, які виїхали з окупованих територій не більше ніж 3 місяці тому.

Як шахраї обманюють переселенців?

Зловмисники за час війни вже вигадали цілу низку схем для обману українців, які опинилися в біді. Головною метою шахраїв, як і раніше, є отримання даних банківських карток: номеру, паролю та CVV-коду. Для цього вони розміщують оголошення, створюють інтернет-сторінки та навіть чат-боти, де обіцяють переселенцям виплати в сумі понад 10 тис. грн.

У Мінцифри розповіли, що вже не раз виявляли чат-боти в Telegram та Viber, які збирали дані українців начебто від імені «єДопомога». У відомстві закликали українців довіряти лише офіційним ресурсам та не піддаватися на заманливі пропозиції грабіжників. Адже в результаті замість обіцяних виплат можна залишитися із порожньою банківською картою.