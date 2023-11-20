Сонячна гойдалка: вже завтра Україну накриє геомагнітний шторм

З 21 по 28 листопада Земля переживатиме магнітну бурю, яка на піку досягне рівня K-індексу 4. Інтенсивність бурі, спричиненої сонячною активністю, протягом цього періоду коливатиметься.

Спочатку досягнувши піку 21 листопада, вона знизиться до нижчого рівня до вечора наступного дня. Відновлення бурі відбудеться 23 листопада, зберігаючи значну силу протягом трьох днів.

Очікується, що з 26 листопада геомагнітне поле поступово стабілізується і повернеться до затишшя до вечора 28 листопада.

Магнітні бурі можуть негативно впливати на людей із серцево-судинними та хронічними захворюваннями, потенційно викликаючи підвищення артеріального тиску, втому, головний біль, порушення сну та коливання настрою. Щоб пом’якшити ці наслідки, рекомендується уникати перенапруження, обмежити фізичні навантаження, проводити достатньо часу в природному середовищі, забезпечити якісний сон і дотримуватися здорового харчування. Тим, хто має хронічні захворювання, слід продовжувати приймати призначені ліки, щоб запобігти погіршенню їхнього стану.