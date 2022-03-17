В Україні запровадять нові правила роботи з валютою: що зміниться

Не встигли українці зрадіти можливості без обмежень вивозити валютні цінності, як Національний банк скасував свій дозвіл та повернув старі правила. З 13 березня громадянам знову потрібно документально підтверджувати походження коштів при переміщенні за кордон понад 10 тис євро. Однак в умовах воєнного стану, коли частина банків припинили свою роботу, отримати необхідні довідки вкрай складно. Голова парламентського комітету з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев пообіцяв розібратися із ситуацією.





Варто зазначити, що зняття обмежень на вивезення з України матеріальних цінностей було прийнято НБУ саме на прохання Гетманцева, який надіслав від імені фінансового комітету Ради офіційний лист. Таке прохання нардепа було вмотивоване тим, що українським біженцям у чужій країні потрібно на щось жити. А сума в 10 тис євро по європейським міркам є не такою вже й великою. Її вистачить максимум на півроку життя у Польші, а у Німеччині, чи наприклад Іспанії – лише на 3-4 місяці.

Регулятор погодився із аргументами парламентарів та дозволив вивезення валюти без будь-яких документів з 4 березня. Однак нове правило діяло лише 9 днів, після чого вимогу про надання документального підтвердження повернули, навіть не проконсультувавшись із Гетманцевим. Нацбанк побачив у послабленні закону ризик виведення з країни капіталу, й вирішив повернути старі обмеження.

Українці такій новині звісно ж не зраділи. І не дивно, адже отримати документ про зняття коштів, квитанцію, що підтверджує обмін валют чи придбання банківського металу – зараз ціла історія. Велика кількість банківських філій закриті й люди при всьому бажанні не можуть оформити потрібні папери.

Та у парламентському комітеті з фінансових питань запевнили, що вже працюють над черговою відміною постанови про лімітоване вивезення цінностей. Данило Гетманцев запевнив громадян: чекати залишилося зовсім недовго. А проблему виведення капіталу чиновниками, які намагаються скористатися зняттям валютних обмежень, у комітеті спробують вирішити іншим способом, не зазіхаючи на фінансову свободу пересічних громадян.

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