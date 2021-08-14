Названо знак зодіаку, який постійно психує через дурниці

Усі знаки зодіакального кола мають свої неповторні особливості. Для деяких із них характерна доброта та чутливість. Інші навпаки – холодні та різкі. Однак на тлі інших чітко виділяються представники найбільш провокаційного знаку. Вони здатні створити справжній скандал з нічого, та всього за мить посваритися навіть із найспокійнішою людиною.





Йдеться звісно ж про Скорпіонів. Саме їх астрологи в один голос називають «ходячою катастрофою». Адже вони майстерно перебільшують будь яку дрібницю та підіймають бурю на рівному місці.

Головною рисою, що притаманна усім без виключення представникам цього неординарного знаку, це емоційність. Почуття у Скорпіонів б’ють через край та не підпорядковуються ніяким законам. Варто лише кинути іскру, сказати щось не подумавши, або якимось іншим чином зачепити почуття представника знаку, і бурі не уникнути. Стримувати себе Скорпіон просто не вміє, тож на випадкового кривдника виллється увесь його гнів.

Обережнішим зі Скорпіоном варто бути ще й тому, що його вважають найпідступнішим з-поміж усіх знаків зодіаку. Його помста може заскочити вас зненацька у момент, коли ви зовсім цього не чекаєте. Уродженці знаку чудово вміють присипляти увагу своєї жертви, та «жалити» у найбільш непідходящий для неї момент. Цим вони трохи нагадують ту саму отруйну тваринку, ім’я якої носить сузір’я знаку.

Скорпіони зазвичай дуже обдаровані і мають чудову інтуїцію. Однак не завжди використовують її на благо. Їхнім ворогам варто бути готовими до того, що кожен їх крок представник найнебезпечнішого знаку буде вираховувати заздалегідь. Використовувати у власних інтересах поведінку опонента цілком у стилі Скорпіона. При цьому він не буде відчувати докорів сумління, а лише отримає ще більшу насолоду від свого тріумфу.