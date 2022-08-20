24 августа и 1 сентября: каких подлостей ждать от Путина по мнению астрологов

Болезненная любовь президента России Владимира Путина к символическим датам может привести к массированным ракетным ударам по территории Украины 23 и 24 августа. А 1 сентября, когда украинские дети придут в свои школы, чтобы начать новый учебный год, не исключены даже теракты.





Так считает таролог и экстрасенс Максим Гордеев. Он убежден, подлости оккупантов нет предела. Они не раздумывая покушаться на самое дорогое – наших детей. Гордеев обратился к родителям с призывом не отпускать детей в школу 1 сентября. Путин ведь вполне может устроить в Украине второй Беслан.

Экстрасенс также предусмотрел, что конец лета для украинцев будет периодом не из легких. Многочисленные провокации агрессора не будут давать расслабиться ни на минуту. Причем наносить ракетные удары России будет преимущественно в утренние часы, чтобы утомить украинцев бояться и сломать их дух.

Однако экстрасенс добавил, что запугать народ врагу не удастся. В России уже начинают понимать, что проигрывают и прибегают к все более низменным методам ведения войны. Но мы должны понимать, что к этому их заставляет лишь осознание неизбежного поражения.

Несмотря на все, Гордеев попросил украинцев не забывать о безопасности. Особенно осторожными следует быть в День Независимости и День знаний. Он советует по возможности не участвовать в массовых событиях, избегать скоплений людей и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Опасения Максима Гордеева подтвердила и его коллега экстрасенс Людмила Хомутовская. Она отметила, что самая большая опасность 24 августа угрожает Одессе, Николаеву и Харькову. Пострадать от обстрелов могут также временно оккупированные Херсон, Энергодар, Донецк, Луганск, Славянск и Краматорск. На территории этих городов возможны провокации и диверсии врага, цель которых напугать местных жителей, склонив их на сторону оккупантов.