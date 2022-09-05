Фатальний тиждень: до 11 вересня трьом знакам зодіаку доведеться змагатися з проблемами

Тиждень з 5 до 11 вересня стане непростим випробуванням для кількох зодіакальних знаків. Зокрема не щаститиме Стрільцям, Козерогам та Рибам. На кожному кроці їх підстерігатимуть проблеми. Щоб впоратися з ними, представникам згаданих знаків доведеться докласти чималих зусиль.





Стрілець

Представники знаку стануть жертвами інтриг своїх колег. Їх можуть скомпрометувати та виставити в найгіршому світлі перед начальником. Конфлікт на роботі може завершитися навіть грошовими втратами. Уродженців знаку позбавлять обіцяної премії або оштрафують.

Проблеми на роботі позначаться на здоров’ї Стрільців. Через стрес у них навіть загостряться хронічні хвороби. Сил не вистачатиме ні на що, крім рутинних домашніх обов’язків. Астрологи радять представникам знаку не піддаватися апатії та взяти себе в руки. Ближче до кінця тижня їхні справи почнуть налагоджуватися.

Козеріг

Козерогів неприємності чекають як на роботі, так і в особистому житті. Цього тижня їх завалять роботою, з якою їм буде вкрай складно впоратися. Представникам знаку доведеться проводити багато часу на роботі, а своїй родині вони майже не приділятимуть уваги. Це може стати причиною конфліктів з другою половинкою.

Щоб гідно завершити цей складний тиждень, астрологи радять Козерогам тримати свої емоції під контролем та зосередитися на якісному виконанні поставлених перед ними завдань. Що ж стосується відносин із близькими, не варто намагатися довести свою правоту. Краще відверто поговорити, поділитися власними почуттями та емоціями.

Риби

Представникам цього знаку потрібно остерігатися шахрайства. У період до 11 вересня їх можуть обдурити та вкрасти чималу суму грошей. Рибам варто бути особливо обережними під час шопінгу в інтернеті. Також краще відкласти договори та контракти, пов’язані з великими сумами грошей.

Цього тижня уродженцям знаку критично не вистачатиме часу. Вони все будуть робити похапцем, на бігу. Та ще й з коханою людиною постійно виникатимуть сварки. Якщо Риби не виявлять достатньо терпіння, їхні стосунки можуть закінчитися, причому на вкрай неприємній ноті.