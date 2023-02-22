Українцям почнуть по-новому вручати повістки: яких сюрпризів чекати від військкомату

В Україні повістки відтепер вручатимуть «на камеру». Таким чином військове керівництво прагне зупинити хвилю скандалів, що прокотилася Україною після виходу кількох вірусних відео із неправомірним врученням повісток. На цих відео працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК) застосовували до громадян силу та фактично змушували їх взяти повістку.

Як зазначила голова прес-служби ОК Південь Наталія Гуменюк, незабаром кожна група працівників регіональних ТЦК, що займається врученням повісток, отримає по відеокамері. Звісно це зовсім не обов’язковий елемент спорядження, проте документування кожного окремого випадку вручення повістки в майбутньому допоможе уникнути скандалів. Адже в разі виникнення неоднозначної ситуації, військове командування зможе переглянути відео та об’єктивно оцінити, чи справді мало місце порушення з боку працівника військкомату.

Хто має право видавати повістки

За законом України повістку громадянину призовного віку може вручити:

працівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

уповноважений представник органу місцевого самоуправління чи іншого державного органу;

керівник підприємства, де працює громадянин;

директор, ректор навчального закладу, де він навчається;

керівник ЖЕО чи ОСББ;

інша особа, яку уповноважив на вручення повістки військкомат.

Чи законно вручати повістки просто на вулиці

В законі України не міститься чітких інструкцій щодо місця вручення повісток. Тож отримати «привіт» від військкомату українці можуть:

за місцем реєстрації;

на роботі;

за місцем навчання;

на блокпості;

в громадському місці;

на вулиці;

у громадському транспорті тощо.

В якому випадку вручення повістки вважається незаконним

По-перше, повістку не можуть виписати просто «на коліні». Вручати дозволяється лише вже заповнені повістки, підготовлені заздалегідь.

По-друге, виклик до військкомату громадянину повинні передати з рук в руки. Тож якщо документ підкинули під двері, чи й того гірше – прислали у вигляді SMS або повідомлення у месенджері, він не вважається правомірним.