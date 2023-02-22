Чи переходитиме Україна на літній час у 2023 році та коли це може відбутися

В Україні щорічно переводять годинники. Це відбувається двічі на рік – восени перехід на зимовий час, а весною на літній.

Попри численні заяви про можливе скасування цієї традиції, у 2023 році перехід на літній час відбудеться як завжди. Літній час в Україні починається в останню неділю березня.

Цього року це припадає на ніч з 25 на 26 березня. Стрілки годинника потрібно буде перевести на годину вперед. Літній час триватиме до останньої неділі жовтня, коли стрілки годинника повинні бути переведені на годину назад, саме в цей час Україна переходить на зимовий час.

Згідно з дослідженнями, перехід на літній час здатний економити електроенергію та знижувати ризик виникнення дорожньо-транспортних пригод. Однак ця процедура може негативно впливати на фізіологічний ритм людини, зокрема, на сон та настрій.

В цілому, перехід на літній час залишається складною темою для обговорення та рішення. Але наразі, українці повинні готуватися до переведення годинника в останню неділю березня.

Історія питання переведення годинника на літній та зимовий час доволі цікава. Ще в далекому 1784 році посол США у Франції Бенджамін Франклін запропонував переводити годинник з метою економії свічок. Проте ідею переходу на літній час приписують англійцю Вільяму Віллетту.

В Україні запровадила практику переходу на літній та зимовий час лише в 1981 році. Зараз навесні стрілки годинника переводять на годину вперед, а восени – на годину назад.

Переведення годинника на літній час було запроваджене для того, щоб люди мали змогу починати день раніше і працювати довше. Крім того, це дозволяє заощаджувати енергію. З переходом на зимовий час ситуація зворотна: він потрібен через короткий світловий день, коли зменшення часу влітку та збільшення взимку допомагає людям працювати довше і менше використовувати штучне освітлення.