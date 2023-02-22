В Укргідрометеоцентрі розповіли про аномальну погоду навесні

Цього року зима в Україні була аномально теплою. В січну фіксувалися температурні рекорди, а загалом середня температура місцями була на 5 градусів вищою за кліматичні норми.

В Укргідрометеоцентрі розповіли, якою буде ця весна.

Ситуацію прокоментувала Віра Балабух, кандидат географічних наук та завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології. За її словами погода в деякі дні січня була такою ж як у листопаді чи навіть жовтні.

За її словами причина такої аномальної погоди прихована в змінах клімату. Що стосується останнього місяця зими, то погода буде приблизно на 2-3 градуси теплішою, якщо порівнювати з кліматичними нормами, характерними для лютого в погодних умовах України.

Згідно з інформацією від Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США та Європейського центру середньострокових прогнозів, весна цього року в Україні буде досить теплою. Середня температура буде на один чи два градуси вищою від температурної норми.

Починаючи з кінця лютого, стратосферне потеплення може підсилити меридіональну циркуляцію атмосфери, що зумовить залив арктичного повітря з півночі, північного заходу та сходу, і спричинить нестабільну погоду, особливо в першій половині весни. Що є традиційним для погоди в Україні.

Своєю чергою, національний синоптик Станіслав Щедрин прогнозує ранню весну. Він стверджує, що в березні очікується потепління до 9-11 градусів вище нуля. У західних регіонах температура сягатиме 13 градусів тепла.

Наприкінці березня за словами народного синоптика варто чекати збільшення хмарності та потепління до 14-18 градусів вище нуля, але на початку квітня очікується відчутне похолодання. Так, у Карпатах випаде сніг, а в інших регіонах можна очікувати дощ.

За даними народного синоптика, температура все частіше становитиме +15+20 градусів, а періодичні зливи будуть в супроводі гроз. До кінця квітня очікується вітряна погода.