Кіберексперт пояснив українцям, як розпізнати злом смартфона

Щоб зрозуміти, що смартфон зламали, достатньо звернути увагу на температуру пристрою, пояснив у розмові з GSMinfo кіберексперт Сергій Томко. За його словами, якщо гаджет гарячий, при тому, що його оперативна пам’ять не перевантажена відкритими іграми та додатками, це свідчить про кібератаку. Він також зазначив, що про злом може говорити значок аудіозапису або використання камери, що з’явився вгорі екрана.

“Якщо ви помітили, що значок з’являється без приводу, то необхідно відстежити додатки, яким ви надали доступ до камери або мікрофона, зайшовши в налаштування смартфона“, – пояснив Вакулін.

Він додав, що відповідний значок існує на більшості пристроїв Android та iOS. Наприклад, на Android при використанні мікрофона висвічується зверху зелене коло, а коли камера червоне, пояснив експерт.