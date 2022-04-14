Windows XP виявилася популярнішою за Windows 11

Windows 11 виявилася встановлена ​​менш ніж на двох відсотках ПК на базі ОС від Microsoft . Про це повідомляє видання Digital Trends.





Журналісти посилаються на звіт аналітичної компанії Lansweeper, згідно з яким частка Windows 11 на ринку операційної системи від Microsoft склала 1,44 відсотка. З’ясувалося, що актуальну операційну систему випереджає навіть застаріла Windows XP, яка отримала частку 1,71 відсотка. Вихід XP відбувся у 2001 році.

Лідером ринку залишається Windows 10, частка якої становила 80,34 відсотка. Нижче розташовується Windows 7, яка має частку 4,7 відсотка. За даними Lansweeper, дані були взяті від 30 мільйонів пристроїв Windows із 60 тисяч організацій по всьому світу.

За словами журналістів, низька швидкість поширення Windows 11 може бути пов’язана зі складністю оновлення та обмеженнями. Зокрема, ОС не є поширеною серед корпоративних клієнтів, оскільки перехід на нову систему змушує споживачів придбати нові ПК.

Також автори посилаються на звіт AdDuplex, згідно з яким частка Windows 11 наближається до дев’яти відсотків. «Залишається незрозумілим, як обидві компанії дійшли відповідних цифр і чому існує така велика різниця між звітами», — зазначили фахівці.

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