Украинцам начнут вручать повестки по-новому: каких сюрпризов ждать от военкомата

В Украине повестки будут вручать «на камеру». Таким образом, военное руководство стремится остановить волну скандалов, прокатившуюся по Украине после выхода нескольких вирусных видео с неправомерным вручением повесток. На этих видео работники территориальных центров комплектования (ТЦК) применяли к гражданам силу и буквально вынуждали их взять повестку.

Как отметила глава пресс-службы ОК Юг Наталья Гуменюк, вскоре каждая группа работников региональных ТЦК, занимающаяся вручением повесток, получит по видеокамере. Конечно, это вовсе не обязательный элемент снаряжения, однако документирование каждого отдельного случая вручения повестки в будущем поможет избежать скандалов. Ведь если возникнет неоднозначная ситуация военное командование сможет просмотреть видео и объективно оценить, действительно ли имело место нарушение со стороны работника военкомата.

Кто имеет право выдавать повестки

По закону Украины повестку гражданину призывного возраста может вручить:

работник территориального центра комплектования и социальной поддержки;

уполномоченный представитель органа местного самоуправления или другого государственного органа;

уполномоченный представитель органа местного самоуправления или другого государственного органа; руководитель предприятия, где работает гражданин;

директор, ректор учебного заведения, где он учится;

руководитель ЖЭО или ОСМД;

другое лицо, которое уполномочил на вручение повестки военкомат.

Законно ли вручать повестки прямо на улице

Закон Украины не содержит четких инструкций относительно места вручения повесток. Так что получить «привет» от военкомата украинцы могут:

по месту регистрации;

на работе;

по месту учебы;

на блокпосте;

в общественном месте;

на улице;

в общественном транспорте и т.д.

В каком случае вручение повестки считается незаконным

Во-первых, повестку не могут выписать просто «на колене». Вручать разрешается только заполненные повестки, подготовленные заранее.

Во-вторых, вызов в военкомат гражданину должны передать из рук в руки. Так что если документ подбросили под дверь, или того хуже – прислали в виде SMS или сообщения в мессенджере, он не считается правомерным.