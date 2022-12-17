До 1500 кубів газу: «Нафогаз» безоплатно роздасть газ своїм клієнтам

Компанія «Нафтогаз України» вирішила підтримати українців. Разом зі своїми партнерами реалізовується незвичний розіграш. Під час нього планують роздати тисячі кубів газу громадянам. Такі щедрі подарунки допоможуть пережити цю холодну зиму.

Буде розіграно не 1, а одразу 15 подарунків серед клієнтів компанії. Переможцю пощастить найбільше, він або вона отримає 2000 куб. м газу безплатно. Інших щасливчиків чекають такі подарунки:

1 переможець отримає 1500 м куб газу;

1 переможець отримає 1000 м куб. газу;

1 переможець отримає 750 м куб. газу;

1 переможець отримає 500 м куб. газу.

Ще буде розіграно 10 сертифікатів на 100 кубічних метрів блакитного палива кожний. У 2023 році стануть відомими імена цих 15 щасливчиків.

Щоб взяти участь в акції потрібно виконати лише пару простих умов. По-перше, до розіграшу допускаються лише клієнти компанії. По-друге, необхідно сплатити рахунок «Нафтогазу» на суму від 100 гривень через Portmoneпо 8 січня 2023 року. По-третє, на сайті газової компанії необхідно пройти реєстрацію та залогінитись під своїм акаунтом.

Розіграш проведуть 9 січня. За його результатами можна спостерігати на офіційній сторінці Portmone у соціальній мережі Фейсбук. Переможців визначатимуть за допомогою сервісу random.org.

Нафтогаз намагається завжди піклуватись про своїх клієнтів. Окрім таких корисних розіграшів, компанія утримує ціни на паливо, навіть у складні воєнні часи.

До речі це перший подібний сюрприз, який розігрують в Україні за всі роки незалежності. Раніше подібних прецедентів не було! Звісно, українці сподіваються, що така акція стане не разовим явищем, а постійною традицією.